I Carabinieri della Stazione di Oliena, impegnati in servizio di controllo del territorio e di prevenzione dei reati rinvenivano un'autovettura rubata dai malviventi dopo una rapina avvenuta il 22 dicembre 2018 nel supermercato Di Meglio Nuoro: trovata l´auto della rapina



NUORO - I Carabinieri della Stazione di Oliena, impegnati in servizio di controllo del territorio e di prevenzione dei reati rinvenivano un'autovettura rubata dai malviventi dopo una rapina avvenuta il 22 dicembre 2018 nel supermercato Di Meglio di Nuoro. Il mezzo è stato ritrovato in buone condizioni ed è stato sottoposto sotto sequestro per effettuare i rilievi per l'identificazione dei malviventi.