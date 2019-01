video Condividi | M.V. 19:00 Così Luigi Di Maio sul reddito energetico, benedice il progetto varato e già sperimentato dal Comune del Nord Ovest Sardegna. Per Riccardo Fraccaro con questo progetto Porto Torres diventa capitale mondiale delle politiche energetiche «Oggi nasce il modello-Porto Torres»



PORTO TORRES - «Quello di Porto Torres è un modello che esporteremo in tutta Italia». Così il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, benedice il progetto del reddito energetico varato e già sperimentato dal Comune del Nord Ovest Sardegna. «Questa è una occasione per diminuire l'impatto ambientale e incidere sui costi sostenuti dalle famiglie», è la convinzione del vicepremier. «So che non avete tempo, so che non ne potete più", conclude il leader pentastellato rivolgendosi alle centinaia di persone riunite in piazza Umberto. "Serve una visione di lungo periodo», è l'incoraggiamento.



Per Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento «con questo progetto Porto Torres diventa capitale mondiale delle politiche energetiche, perché un progetto come quello del reddito energetico non esiste da nessuna altra parte». Questa non è solo un'inaugurazione, ma una testimonianza che un mondo diverso è possibile, dove si pensa agli ultimi per creare ricchezza per tutti e dove lo sviluppo e l’occupazione non sono più relegate alle energie fossili ma si alimentano con le fonti pulite. Dopo aver trasformato insieme a voi sento che Porto Torres è anche il mio Comune. Da qui illuminiamo il Paese con il reddito energetico per un futuro verde e rinnovabile» ha dichiarato il ministro dei Rapporti con il parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro, tra i promotori del progetto.



«Abbiamo dato prova che anche i progetti più ambiziosi possono essere realizzati – ha commentato il sindaco Sean Wheeler – sono orgoglioso di poter dire che il reddito energetico è una realtà tangibile a Porto Torres e darà l'esempio all'Italia e all'Europa. Grazie a questa iniziativa sposiamo la riconversione energetica, diamo un aiuto sociale e stimoliamo il concetto di condivisione delle risorse». «Circa cinquanta beneficiari hanno usufruito del reddito energetico e hanno ottenuto un pannello fotovoltaico in forma gratuita – hanno spiegato l'assessore all'Ambiente Cristina Biancu e l'assessore al Bilancio Domenico Vargiu, che ha presentato il progetto sul palco – l'energia prodotta aiuta le famiglie nel pagamento della bolletta e quanto non viene consumato è rivenduto alla rete elettrica. Il ricavato è inserito in un fondo comunale che crescerà nel tempo e sarà usato per l'acquisto di nuovi pannelli». Commenti PORTO TORRES - «Quello di Porto Torres è un modello che esporteremo in tutta Italia». Così il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, benedice il progetto del reddito energetico varato e già sperimentato dal Comune del Nord Ovest Sardegna. «Questa è una occasione per diminuire l'impatto ambientale e incidere sui costi sostenuti dalle famiglie», è la convinzione del vicepremier. «So che non avete tempo, so che non ne potete più", conclude il leader pentastellato rivolgendosi alle centinaia di persone riunite in piazza Umberto. "Serve una visione di lungo periodo», è l'incoraggiamento.Per Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento «con questo progetto Porto Torres diventa capitale mondiale delle politiche energetiche, perché un progetto come quello del reddito energetico non esiste da nessuna altra parte». Questa non è solo un'inaugurazione, ma una testimonianza che un mondo diverso è possibile, dove si pensa agli ultimi per creare ricchezza per tutti e dove lo sviluppo e l’occupazione non sono più relegate alle energie fossili ma si alimentano con le fonti pulite. Dopo aver trasformato insieme a voi sento che Porto Torres è anche il mio Comune. Da qui illuminiamo il Paese con il reddito energetico per un futuro verde e rinnovabile» ha dichiarato il ministro dei Rapporti con il parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro, tra i promotori del progetto.«Abbiamo dato prova che anche i progetti più ambiziosi possono essere realizzati – ha commentato il sindaco Sean Wheeler – sono orgoglioso di poter dire che il reddito energetico è una realtà tangibile a Porto Torres e darà l'esempio all'Italia e all'Europa. Grazie a questa iniziativa sposiamo la riconversione energetica, diamo un aiuto sociale e stimoliamo il concetto di condivisione delle risorse». «Circa cinquanta beneficiari hanno usufruito del reddito energetico e hanno ottenuto un pannello fotovoltaico in forma gratuita – hanno spiegato l'assessore all'Ambiente Cristina Biancu e l'assessore al Bilancio Domenico Vargiu, che ha presentato il progetto sul palco – l'energia prodotta aiuta le famiglie nel pagamento della bolletta e quanto non viene consumato è rivenduto alla rete elettrica. Il ricavato è inserito in un fondo comunale che crescerà nel tempo e sarà usato per l'acquisto di nuovi pannelli». • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV