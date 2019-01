Condividi | Red 8:09 Si alla realizzazione della nuova discarica di Genna Luas, su proposta dell´assessore regionale della Difesa dell´ambiente Donatella Spano, la Giunta Pigliaru ha espresso un giudizio positivo sulla compatibilità dell´intervento condizionato alle prescrizioni previste a garanzia della salute umana e della tutela ambientale Portovesme, via libera alla nuova discarica



CAGLIARI - Si alla realizzazione della nuova discarica di Genna Luas della Portovesme. Ieri (venerdì), su proposta dell'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Donatella Spano, la Giunta Pigliaru ha espresso un giudizio positivo sulla compatibilità dell'intervento condizionato alle prescrizioni previste a garanzia della salute umana e della tutela ambientale.



«L'iter dell'istruttoria si è chiusa nei tempi stabiliti nel cronoprogramma e di questo ringrazio i funzionari e i dirigenti dell'Assessorato per il lavoro intenso e puntuale, operato nel rispetto di autonomia che la struttura tecnica deve avere. Attraverso la cabina di regia regionale – spiega Spano - istituita per le interlocuzioni con i sindacati e la società, abbiamo seguito la tempistica entro i termini stabiliti e questo è un aspetto fondamentale per la continuità dell'attività produttiva e la salvaguardia dell'occupazione. Tutti gli interventi di recupero sulla discarica verranno attuati secondo quanto prevede il documento di monitoraggio e controllo ambientale previsto per Genna Luas».



Nella foto: l'assessore regionale Donatella Spano Commenti CAGLIARI - Si alla realizzazione della nuova discarica di Genna Luas della Portovesme. Ieri (venerdì), su proposta dell'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Donatella Spano, la Giunta Pigliaru ha espresso un giudizio positivo sulla compatibilità dell'intervento condizionato alle prescrizioni previste a garanzia della salute umana e della tutela ambientale.«L'iter dell'istruttoria si è chiusa nei tempi stabiliti nel cronoprogramma e di questo ringrazio i funzionari e i dirigenti dell'Assessorato per il lavoro intenso e puntuale, operato nel rispetto di autonomia che la struttura tecnica deve avere. Attraverso la cabina di regia regionale – spiega Spano - istituita per le interlocuzioni con i sindacati e la società, abbiamo seguito la tempistica entro i termini stabiliti e questo è un aspetto fondamentale per la continuità dell'attività produttiva e la salvaguardia dell'occupazione. Tutti gli interventi di recupero sulla discarica verranno attuati secondo quanto prevede il documento di monitoraggio e controllo ambientale previsto per Genna Luas».Nella foto: l'assessore regionale Donatella Spano