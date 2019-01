Condividi | Red 9:09 Da martedì 22 gennaio a venerdì 22 marzo, saranno aperti i termini per la raccolta dei Piani personalizzati, di cui alla legge 162/98. Si parla sia del rinnovo dei progetti da rivalutare, sia dei nuovi progetti Piani legge 162: progetti ad Alghero



ALGHERO - Da martedì 22 gennaio a venerdì 22 marzo, saranno aperti i termini per la raccolta dei Piani personalizzati, di cui alla legge 162/98. Si parla sia del rinnovo dei progetti da rivalutare, sia dei nuovi progetti.



Rinnovo progetti: i piani personalizzati in proroga da gennaio e fino ad aprile 2019 dovranno essere rivalutati. Pertanto, sarà necessario fissare appuntamento con i Servizi sociali per il rinnovo del progetto. Nuovi progetti: sono rivolti alle persone con grave disabilità di cui all'articolo3 comma3 della legge 104/92 certificata al 31 dicembre 2018 o di coloro che hanno effettuato la visita entro la stessa data.



La modulistica è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero o negli uffici dei Servizi sociali a Lo Quarter, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13, ed il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30, e negli uffici di InfoAlghero (ex Casa del caffè). Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 22 marzo. Commenti ALGHERO - Da martedì 22 gennaio a venerdì 22 marzo, saranno aperti i termini per la raccolta dei Piani personalizzati, di cui alla legge 162/98. Si parla sia del rinnovo dei progetti da rivalutare, sia dei nuovi progetti.Rinnovo progetti: i piani personalizzati in proroga da gennaio e fino ad aprile 2019 dovranno essere rivalutati. Pertanto, sarà necessario fissare appuntamento con i Servizi sociali per il rinnovo del progetto. Nuovi progetti: sono rivolti alle persone con grave disabilità di cui all'articolo3 comma3 della legge 104/92 certificata al 31 dicembre 2018 o di coloro che hanno effettuato la visita entro la stessa data.La modulistica è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero o negli uffici dei Servizi sociali a Lo Quarter, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13, ed il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30, e negli uffici di InfoAlghero (ex Casa del caffè). Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 22 marzo.