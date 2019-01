Condividi | Red 21:08 Tutto pronto per la seconda edizione del concorso per giovani band della rassegna diretta ad Alghero da Paolo Fresu. Il termine ultimo per l´ammissione è sabato 23 febbraio, mentre la finale è in programma domenica 9 giugno JazzAlguer Mediterrani: iscrizioni



ALGHERO - Sono aperte fino a sabato 23 febbraio le iscrizioni a “JazzAlguer Mediterrani”, contest per giovani band in programma nell'ambito della seconda edizione della rassegna “JazzAlguer”, in corso ad Alghero, per la direzione artistica di Paolo Fresu. Come già lo scorso anno, possono partecipare al concorso gruppi musicali di tutti i Paesi dell'area mediterranea, che abbiano un'età media (sommando quella dei singoli membri) non superiore ai trentacinque anni e non più di due album già pubblicati. Jazz, indie e musiche del mondo sono i generi ammessi; condizione indispensabile è l'originalità dei brani proposti.



Per partecipare alla selezione occorre compilare la scheda di iscrizione, che si trova nel sito della manifestazione, indicando, con i dati essenziali (nome della band, nazionalità, recapiti, ecc.), il link ad un video musicale con la registrazione di un brano rappresentativo della propria proposta artistica. Tra tutti i gruppi che si saranno iscritti, la giuria del concorso ne selezionerà cinque, che saranno chiamate ad esibirsi dal vivo ad Alghero il 9 giugno, in una serata aperta al pubblico nell'ambito della rassegna JazzAlguer. Spetterà quindi alla stessa giuria il compito valutare le esibizioni e decretare il gruppo vincitore: in palio c'è una borsa di studio del valore di 5mila euro da destinare ad attività di formazione e crescita artistica, come corsi di specializzazione, la produzione o la pubblicazione di un disco o di un altro progetto musicale.



Il regolamento di partecipazione al concorso si può consultare nel sul sito internet di JazzAlguer mentre, per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 328/8399504 o inviare una e-mail all'indirizzo web info@jazzalguer.it. Altre notizie e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata alla manifestazione. Partita il 2 novembre 2018, ed in programma fino al luglio, la seconda edizione di JazzAlguer è organizzata dall'associazione culturale Bayou club-events, con il contributo del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, della Fondazione di Sardegna, della Camera di commercio di Sassari e di alcuni sponsor privati, con il patrocinio dell'Assessorato regionale del Turismo.



