L'amministrazione comunale invita i soggetti interessati ed iscritti nel competente elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali della Regione Sardegna a presentare manifestazione d'interesse Porto Torres: revisori dei conti, nuovo bando



PORTO TORRES - Un nuovo bando per selezionare un componente dei revisori dei conti. L’amministrazione comunale invita i soggetti interessati ed iscritti nel competente elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali della Regione Sardegna a presentare manifestazione d’interesse non vincolante per l'Ente per il conferimento dell'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Porto Torres, triennio febbraio 2019-febbraio 2022.



Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il giorno 25 gennaio 2019 all'ufficio Protocollo. Le stesse devono essere recapitate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando il numero 079/5008336 o via e-mail all'indirizzo carboni.barbara@comune.porto-torres.ss.it. L'avviso integrale è pubblicato nella home page del sito del Comune, sezione Avvisi e Scadenze.