Condividi | M.P. 22:05 Primo appuntamento con l´Open Day organizzato dall´Istituto comprensivo numero 1 in programma venerdì 11 gennaio alle ore 16.30. I docenti della scuola media Brunelleschi incontreranno gli studenti delle elementari Porto Torres: Open Day con la scuola media Brunelleschi



PORTO TORRES - Primo appuntamento con l'Open Day organizzato dall'Istituto comprensivo numero 1 in programma domani, venerdì 11 gennaio alle ore 16.30. I docenti della scuola media Brunelleschi e le associazioni dei genitori incontreranno i genitori e gli alunni delle classi quinte elementari futuri studenti della scuola media per illustrare le attività didattiche e l'offerta formativa dell'Istituto.



Punti di forza che contraddistinguono la scuola media Brunelleschi sono lo spirito di collaborazione scuola-famiglia, un ambiente inclusivo che che con le attività didattiche proposte mirano a promuovere il successo formativo dei giovani studenti. In occasione dell'incontro di venerdì le famiglie potranno verificare di persona l'offerta formativa della scuola. Commenti PORTO TORRES - Primo appuntamento con l'Open Day organizzato dall'Istituto comprensivo numero 1 in programma domani, venerdì 11 gennaio alle ore 16.30. I docenti della scuola media Brunelleschi e le associazioni dei genitori incontreranno i genitori e gli alunni delle classi quinte elementari futuri studenti della scuola media per illustrare le attività didattiche e l'offerta formativa dell'Istituto.Punti di forza che contraddistinguono la scuola media Brunelleschi sono lo spirito di collaborazione scuola-famiglia, un ambiente inclusivo che che con le attività didattiche proposte mirano a promuovere il successo formativo dei giovani studenti. In occasione dell'incontro di venerdì le famiglie potranno verificare di persona l'offerta formativa della scuola.