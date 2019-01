Condividi | Red 22:06 L’invito di Futsal Alghero ed Audax Algherese C5 è che tifosi e simpatizzanti si rechino al PalaCorbia con congruo anticipo per motivi di ordine pubblico Calcio a 5, derby algherese: l´appello delle società



ALGHERO - Sabato 12 gennaio, alle 17, al PalaCorbia, in Via Pacinotti, è in programma il primo storico derby algherese di calcio a 5. Futsal Alghero ed Audax Algherese C5 si affronteranno nella 12esima giornata del girone B del campionato regionale di serie C2 regionale.



Una partita particolarmente attesa anche per gli ottimi risultati finora conquistati dalle due compagini, che si trovano ai primi posti della classifica, e per il crescente interesse in città per il calcio a 5. A tal proposito le due società, in maniera congiunta, invitano gli spettatori a recarsi al PalaCorbia con un congruo anticipo per motivi di ordine pubblico legati alla capienza della palestra. Futsal ed Audax confidano nel buon senso del pubblico, perché possa essere un derby spettacolare e corretto non solo in campo, ma anche sugli spalti.