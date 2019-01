Condividi | Red 7:28 Archi e sonorità eletriche al Teatro Civico. Questa sera, è in programma la presentazione dal vivo del progetto musicale di ispirazione cinematografica Luigi Frassetto double quartet a Sassari



SASSARI - Grande appuntamento con la musica d’autore “made in Sassari” al Teatro Civico di Corso Vittorio Emanuele II. Oggi (venerdì), alle 20.30, debutta in città il Luigi Frassetto double quartet con “33 1/3”, performance live dedicata all’esordio discografico del musicista, autore e compositore Luigi Frassetto e del suo ensemble, in cui lo storico quartetto elettrico da lui guidato si incontra con un quartetto d’archi. Un esperimento riuscitissimo, che ha incontrato il favore unanime di critica ed addetti ai lavori e già la scorsa estate ha incantato il pubblico di Alghero in occasione di Cinema delle terre del mare, il festival internazionale di cinema indipendente promosso dalla Società Umanitaria Alghero. Attivo da anni sulla scena underground italiana e britannica, Frassetto e le sue chitarre saliranno sul palco con Marco Testoni alle tastiere ed al theremin, Gianni Lubinu al basso e Lorenzo Falzoi alla batteria. Lo storico gruppo incontrerà il quartetto d’archi composto da Alessio Manca al violino, Francesca Fadda al violino, Gioele Lumbau alla viola e Francesco Abis al violoncello.



Sarà un concerto dalle forti tinte cinematografiche, ispirato alle atmosfere presenti nel nuovo album, un melange sospeso fra tradizione melodica ed avanguardia, con tocchi di lounge, new jazz e psichedelia, caratterizzato da una decisa impronta d’autore ed impreziosito da una delle sezioni d’archi più apprezzate della Sardegna e dalla presenza di ospiti speciali. Il Double quartet è il risultato dell'ultimo anno di produzione di Luigi Frassetto, che presenterà alcuni arrangiamenti strumentali rielaborati per quello che si annuncia un vero e proprio happening musicale ricco di sorprese per gli ascoltatori. Tra queste, le partiture musicali per Ananda, il nuovo lungometraggio del regista sassarese Stefano Deffenu, la colonna sonora di “A chent’annos”, il corto del regista Antonio Maciocco, ed una composizione inedita che si spinge verso la scrittura più intima ed evocativa del musicista.



33 1/3 arriva cinque anni dopo l’ep di debutto, “The R.J.Sessions”, e sarà disponibile in digitale ed in una speciale edizione in vinile a tiratura limitata con la copertina curata da Adam Juresko. Il lavoro contiene una selezione di temi composti dall’autore per una serie di produzioni filmiche (due lungometraggi, più una serie di corti) tra il 2013 ed il 2017. Tra sonorità accattivanti ed atmosfere fortemente evocative si materializzano registrazioni sul campo, vibrafoni, moog e microsolchi vintage, che trasformano l’esperienza dell’ascoltatore in un vero e proprio happening auditivo adatto al pubblico di diverse generazioni. In questo nuovo progetto, un’alchimia di new lounge, jazz, rock e psichedelia incontra la melodia degli archi, senza trascurare il mood dell’azione e dell’ambiente proprio della cinematografia, diventando elemento strutturale di un film come la sceneggiatura e la fotografia.



Nella foto: Luigi Frassetto Commenti SASSARI - Grande appuntamento con la musica d’autore “made in Sassari” al Teatro Civico di Corso Vittorio Emanuele II. Oggi (venerdì), alle 20.30, debutta in città il Luigi Frassetto double quartet con “33 1/3”, performance live dedicata all’esordio discografico del musicista, autore e compositore Luigi Frassetto e del suo ensemble, in cui lo storico quartetto elettrico da lui guidato si incontra con un quartetto d’archi. Un esperimento riuscitissimo, che ha incontrato il favore unanime di critica ed addetti ai lavori e già la scorsa estate ha incantato il pubblico di Alghero in occasione di Cinema delle terre del mare, il festival internazionale di cinema indipendente promosso dalla Società Umanitaria Alghero. Attivo da anni sulla scena underground italiana e britannica, Frassetto e le sue chitarre saliranno sul palco con Marco Testoni alle tastiere ed al theremin, Gianni Lubinu al basso e Lorenzo Falzoi alla batteria. Lo storico gruppo incontrerà il quartetto d’archi composto da Alessio Manca al violino, Francesca Fadda al violino, Gioele Lumbau alla viola e Francesco Abis al violoncello.Sarà un concerto dalle forti tinte cinematografiche, ispirato alle atmosfere presenti nel nuovo album, un melange sospeso fra tradizione melodica ed avanguardia, con tocchi di lounge, new jazz e psichedelia, caratterizzato da una decisa impronta d’autore ed impreziosito da una delle sezioni d’archi più apprezzate della Sardegna e dalla presenza di ospiti speciali. Il Double quartet è il risultato dell'ultimo anno di produzione di Luigi Frassetto, che presenterà alcuni arrangiamenti strumentali rielaborati per quello che si annuncia un vero e proprio happening musicale ricco di sorprese per gli ascoltatori. Tra queste, le partiture musicali per Ananda, il nuovo lungometraggio del regista sassarese Stefano Deffenu, la colonna sonora di “A chent’annos”, il corto del regista Antonio Maciocco, ed una composizione inedita che si spinge verso la scrittura più intima ed evocativa del musicista.33 1/3 arriva cinque anni dopo l’ep di debutto, “The R.J.Sessions”, e sarà disponibile in digitale ed in una speciale edizione in vinile a tiratura limitata con la copertina curata da Adam Juresko. Il lavoro contiene una selezione di temi composti dall’autore per una serie di produzioni filmiche (due lungometraggi, più una serie di corti) tra il 2013 ed il 2017. Tra sonorità accattivanti ed atmosfere fortemente evocative si materializzano registrazioni sul campo, vibrafoni, moog e microsolchi vintage, che trasformano l’esperienza dell’ascoltatore in un vero e proprio happening auditivo adatto al pubblico di diverse generazioni. In questo nuovo progetto, un’alchimia di new lounge, jazz, rock e psichedelia incontra la melodia degli archi, senza trascurare il mood dell’azione e dell’ambiente proprio della cinematografia, diventando elemento strutturale di un film come la sceneggiatura e la fotografia.Nella foto: Luigi Frassetto