Domani sera, nel plesso scolastico di Caniga, si voterà per l´elezione del forum di quartiere per la zona di Bancali, Caniga, La Landrigga, Mandra di L´ainu, Caffè Roma, Giaga Manna, Saccheddu, Prato Comunale e Monte Oro La Landrigga, Caniga e Bancali al voto



SASSARI – Domani, venerdì 11 gennaio, dalle 17.30 alle 20.30, nel plesso scolastico di Caniga, in Via Padre Luca 1, si voterà per l'elezione del forum di quartiere per la zona di Bancali, Caniga, La Landrigga, Mandra di L'ainu, Caffè Roma, Giaga Manna, Saccheddu, Prato Comunale e Monte Oro. In apertura di assemblea, si voterà, per alzata di mano, per il numero di componenti del forum, che possono essere sette o nove.



Si procederà poi alla votazione: i risultati saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari. L'elezione del forum di quartiere, istituto partecipativo di cittadinanza attiva, arriva in conclusione del percorso di partecipazione nelle borgate portato avanti dall'Amministrazione comunale nel di dicembre 2018.



«Il forum – spiega il sindaco Nicola Sanna – sarà uno strumento preposto al dialogo e al confronto con l’Amministrazione, necessario all'individuazione delle problematiche e allo sviluppo delle idee volte a migliorare la qualità di vita dei quartieri».



