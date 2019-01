Condividi | Red 18:46 Nella corsa alle Regionali, il Partito dei sardi conferma la candidatura nella circoscrizione del nord ovest della Sardegna di Gavino Tanchis e Maria Ausilia Loddo, rispettivamente segretario e vicesegretario cittadino del Pds di Alghero C'è la conferma: il PdS candida Tanchis e Loddo



ALGHERO - Nella corsa alle elezioni regionali, il Partito dei sardi conferma la candidatura nella circoscrizione del nord ovest della Sardegna di due professionisti: Gavino Tanchis e Maria Ausilia Loddo. Rispettivamente segretario e vicesegretario cittadino del PdS di Alghero.



Si tratta di una conferma, ampiamente annunciata da Alguer.it. Una scelta, la loro, in piena sintonia con le indicazioni pervenute dal Direttivo cittadino locale, che già da tempo aveva individuato nei due avvocati le migliori persone per rappresentare il territorio.



Per entrambi si tratta della prima candidatura per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna e la loro indicazione è in linea con le scelte attuate dal Partito dei sardi, che «sta predisponendo delle liste fortemente competitive, nelle quali trovano spazio numerosi professionisti ed imprenditori, il tutto secondo il preciso obiettivo di mettere a disposizione del progetto di rinascita della Sardegna i migliori interpreti». Il candidato governatore Paolo Maninchedda sarà ad Alghero nelle prossime settimane per esporre alla cittadinanza la proposta di governo per l'Isola.



