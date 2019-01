Condividi | Red 20:16 Per quanto riguarda il riordino del sistema delle Autonomie locali, faranno parte della Città metropolitana di Sassari tutti i Comuni della vecchia Provincia Città metropolitana: c´è tutta l´ex provincia di Sassari



SASSARI - Ieri pomeriggio (martedì), il sindaco di Sassari Nicola Sanna ha partecipato a Cagliari, nel Palazzo del Consiglio regionale, ad un incontro tra i sindaci (o loro delegati) della Rete metropolitana del nord Sardegna, i consiglieri del Comune di Sassari Lalla Careddu, Salvatore Dau, Giuseppe Masala, Maurilio Murru, Consuelo Sari e Rino Tedde ed i capigruppo consiliari regionali. L'incontro è avvenuto alla presenza del presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau.



«Un confronto necessario – spiega il primo cittadino sassarese, anche presidente della Rete metropolitana del nord Sardegna – prima della discussione in Consiglio regionale della proposta di legge per l’istituzione della provincia del Nord-est Sardegna. La Rete metropolitana e i consiglieri sassaresi, di Maggioranza e di Minoranza, sono venuti a Cagliari per ribadire una richiesta forte del nostro territorio, la richiesta di istituzione della Città Metropolitana di Sassari».



«Durante l'incontro – continua Sanna – si è deciso che, sulla base degli emendamenti alla proposta di legge 405, si proceda alla richiesta di istituzione della Città metropolitana di Sassari coinvolgendo i sessantasei Comuni che facevano parte della vecchia Provincia di Sassari. Una soluzione condivisa da tutte le forze politiche e dall'intera Rete metropolitana, perché garantisce l'unitarietà del territorio del nord ovest, grazie al coinvolgimento di tutti i Comuni, anche i più geograficamente distanti dalla città capofila. Ci aspettiamo che la proposta possa trovare un ampio consenso in Consiglio regionale – conclude Nicola Sanna – e che si possa procedere a una modifica più organica della Legge sul riordino delle Autonomie locali».



