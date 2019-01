Condividi | M.P. 14:32 l sindaco Sean Wheeler, l´assessore alle Politiche sociali Rosella Nuvoli, l´assessore all´Ambiente Cristina Biancu e il presidente del consiglio comunale Gavino Bigella hanno incontrato ieri sera Marcello Puggioni, coordinatore regionale della consulta provinciale degli studenti della Sardegna e le due rappresentanti dell´istituto Paglietti di Porto Torres, Asia Farci e Francesca Piras. Il sindaco Wheeler incontra Marcello Puggioni



PORTO TORRES – Il sindaco Sean Wheeler ha incontrato ieri sera Marcello Puggioni, coordinatore regionale della consulta provinciale degli studenti della Sardegna e le due rappresentanti dell'istituto Paglietti di Porto Torres, Asia Farci e Francesca Piras. «Ho avuto l'enorme piacere di ricevere in Comune il nuovo coordinatore Marcello Puggioni – commenta il sindaco – eletto alla fine dell'anno scorso. Si tratta di un importante incarico, affidato a questo giovane di Porto Torres a cui ho fatto i complimenti e un grande augurio di buon lavoro».



Insieme a Puggioni c'erano anche le due rappresentanti degli studenti Asia Farci e Francesca Piras. «Ho ringraziato questo bel gruppo di giovani - ha aggiunto il sindaco - per essere venuti a trovarci in ufficio e abbiamo chiacchierato a lungo dei temi che vengono trattati in seno alla consulta, quali per esempio i trasporti, l'alternanza scuola lavoro e i problemi giovanili».



Oltre al primo cittadino erano presenti l'assessore alle Politiche sociali Rosella Nuvoli, l'assessore all'Ambiente Cristina Biancu e il presidente del consiglio comunale Gavino Bigella. «Gli studenti possono considerare il Comune come uno spazio sempre aperto per loro – ha detto Bigella – siano essi eventi o incontri. Il Comune può andare oltre le sue funzioni più classiche e essere anche un punto di aggregazione. Sono sicuro che ne trarrebbe giovamento tutto il consiglio comunale e noi tutti come amministratori». Commenti PORTO TORRES – Il sindaco Sean Wheeler ha incontrato ieri sera Marcello Puggioni, coordinatore regionale della consulta provinciale degli studenti della Sardegna e le due rappresentanti dell'istituto Paglietti di Porto Torres, Asia Farci e Francesca Piras. «Ho avuto l'enorme piacere di ricevere in Comune il nuovo coordinatore Marcello Puggioni – commenta il sindaco – eletto alla fine dell'anno scorso. Si tratta di un importante incarico, affidato a questo giovane di Porto Torres a cui ho fatto i complimenti e un grande augurio di buon lavoro».Insieme a Puggioni c'erano anche le due rappresentanti degli studenti Asia Farci e Francesca Piras. «Ho ringraziato questo bel gruppo di giovani - ha aggiunto il sindaco - per essere venuti a trovarci in ufficio e abbiamo chiacchierato a lungo dei temi che vengono trattati in seno alla consulta, quali per esempio i trasporti, l'alternanza scuola lavoro e i problemi giovanili».Oltre al primo cittadino erano presenti l'assessore alle Politiche sociali Rosella Nuvoli, l'assessore all'Ambiente Cristina Biancu e il presidente del consiglio comunale Gavino Bigella. «Gli studenti possono considerare il Comune come uno spazio sempre aperto per loro – ha detto Bigella – siano essi eventi o incontri. Il Comune può andare oltre le sue funzioni più classiche e essere anche un punto di aggregazione. Sono sicuro che ne trarrebbe giovamento tutto il consiglio comunale e noi tutti come amministratori».