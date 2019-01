Condividi | Red 16:14 Nella provincia di Sassari, l’attività operativa della Polizia Ferroviaria è stata compiuta con l’impiego di cinquantadue pattuglie in stazione, venti pattuglie a bordo dei convogli e quattro lungo la linea ferroviaria. Sono state identificate 218 persone, controllati undici veicoli e scortati quaranta treni Festività natalizie: Ferrovie sicure



SASSARI - Gli operatori del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Sardegna, nel periodo delle festività natalizie compreso fra il 18 dicembre 2018 ed il 6 gennaio 2019, sono stati impegnati nel rafforzamento delle misure di vigilanza e controllo dei vari scali ferroviari, particolarmente nei momenti di maggior afflusso dei viaggiatori. In particolare, è stato dato ampio impulso ai servizi di prevenzione per il contrasto dei reati predatori anche con l’impiego di personale a bordo dei convogli, sensibilizzando i viaggiatori al rispetto delle norme che regolano la fruizione dei servizi ferroviari.



