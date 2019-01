Condividi | Red 10:06 Sabato, con la lezione di presentazione, inizierà il nuovo corso della Scuola di meditazione guidata dal padre gesuita Davide Magni, esperto in Meditazione orientale e dagli allievi del padre Francesco Piras, fondatore della Scuola Corso di meditazione ad Alghero



ALGHERO - Sabato 12 gennaio, con la lezione di presentazione, inizierà ad Alghero il nuovo corso della Scuola di meditazione guidata dal padre gesuita Davide Magni, esperto in Meditazione orientale e dagli allievi del padre Francesco Piras, fondatore della Scuola. Nelle lezioni, vengono insegnate delle tecniche di rilassamento e di concentrazione tratte dalla tradizione orientale che ci aiutano a ritrovare calma, serenità ed energia per vivere bene e con consapevolezza il momento presente. Un tempo dedicato a noi, che ci può aiutare a “prendere fiato” in una vita frenetica, piena d'impegni, di adempimenti e per trovare la giusta concentrazione che consiste nel fare bene e consapevolmente ogni attività che si intraprende nella giornata.



A livello più alto, è stato sperimentato che, con il tempo, la persona ha maggiori strumenti per combattere lo stress e per raggiungere una migliore armonia nel rapporto con se stessa e con gli altri, aumentando la capacità di affrontare e risolvere i problemi e di integrarsi nell’ambiente in cui vive. La cultura orientale, sulla base di uno stile di vita ed una filosofia propria, per millenni ha elaborato e sperimentato tecniche efficaci, che oggi possono essere di grande aiuto per la società occidentale. Oltre alle lezioni, sono previsti, due volte al mese, in palestra, incontri di approfondimento nei quali saranno svolti esercizi posturali e di meditazione con il corpo, basati sulle tecniche cinesi del Chi Kung ed anche esercizi di Tai Chi.



Il tempo che si dedica a se stessi è un guadagno, per se e per le persone che si incontrano. Il corso, che non ha fini di lucro, si svolge ad Alghero, nella Chiesa di San Michele, in Via Carlo Alberto, il sabato, dalle 19.30 alle 20.30. La lezione introduttiva, al termine della quale ci si potrà iscrivere, si terrà sabato, alle 19.30. Il corso inizierà sabato 19, alla stessa ora. Ulteriori informazioni sul sito internet dellla Scuola o telefonando al numero 340/6706378.