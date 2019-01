Condividi | Red 9:04 Subito impegnata in un doppio incontro, la giovane Lab algherese centra la prima vittoria nel campionato Uisp e, nonostante la successiva sconfitta, mostra ampi miglioramenti Gabetti Lab, inizio agrodolce



ALGHERO - Inizia con una vittoria ed una sconfitta il gennaio di fuoco delle due formazioni Gabetti Alghero impegnate nel campionato di pallacanestro Uisp. Entrambi i risultati sono stati ottenuti dalla neonata Lab, guidata da coach Alessio Giglio ed inserita nel girone A del campionato. La prima vittoria dei giovani rossi, privi di Forletta, è arrivata venerdì, contro i Cmb Addominals di Porto Torres. Il punteggio finale di 48-44 ha premiato la squadra del patron Salteri, che si è dimostrata tuttavia sprecona dopo essere stata in vantaggio anche di 12punti. Vanno in doppia cifra per i rossi Norio e Lodge, autori rispettivamente di 15 e 10punti.



Lunedì sera, secondo incontro casalingo consecutivo degli algheresi, costretti a soccombere 57-64, contro la rodata Sennori. Nonostante la sconfitta finale, la Lab è riuscita a tenere bene il campo, mantenendo la partita sul punto a punto fino alla metà dell’ultimo quarto. Le molte imprecisioni dalla lunetta e l’esperienza degli ospiti, hanno tuttavia regalato i due punti ai verdi della Romangia. In doppia cifra per gli algheresi capitan Musu (autore di 11punti) ed il prodotto del vivaio Pallacanestro Alghero Lorenzo Scala (18punti).



Domani, giovedì 10 gennaio, alle 21, tra le mura amiche del PalaManchia, sarà invece la volta della Gabetti A, reduce da due sconfitte, che sfiderà in un difficile incontro la Dinamo academy. Coach Cabras dovrà fare sicuramente a meno di Giammarco, mentre si è rivisto sui campi di allenamento, dopo un lungo infortunio, Michele Simula. Invece, la Gabetti lab tornerà in campo martedì 15, ancora sul parquet di casa, per sfidare un'altra storica componente del campionato Uisp: i Nurakers di Sassari.