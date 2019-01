Condividi | M.P. 22:27 Venerdì 11 il vicepresidente del Consiglio, ministro dello sviluppo economico e del lavoro e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, sarà a Porto Torres insieme al ministro Riccardo Fraccaro Prima tappa di Di Maio e Fraccaro a Porto Torres



PORTO TORRES - Venerdì 11 e sabato 12 gennaio il vicepresidente del Consiglio, ministro dello sviluppo economico e del lavoro e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, sarà in Sardegna per una due giorni in vista del doppio appuntamento elettorale nell’isola. La prima tappa del tour elettorale di Di Maio in Sardegna, per sostenere il candidato presidente della Regione Sardegna, Francesco Desogus, sarà a Porto Torres, venerdì 11 sul palco allestito in Piazza Umberto I, alle 18.



Insieme a lui anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro per parlare del Reddito energetico il progetto pilota avviato dall'amministrazione comunale a Porto Torres, primo comune in Italia che ha investito 500mila euro per installare pannelli fotovoltaici nelle abitazioni.



