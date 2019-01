Condividi | Red 22:19 «Un riconoscimento per l´intero territorio», dichiara il sindaco di Sassari, a proposito dell´istituzione della Municipalità della Nurra Municipalità Nurra: l´ok di Sanna



SASSARI - «È un passo avanti nel riconoscimento della specificità della ruralità urbana del nord-ovest. Ed è un attestato del lavoro svolto da un intero territorio, che ha creduto fortemente nella necessità di un'istituzione decentrata, ed è riuscito a costruire il consenso necessario».



Così, il sindaco Nicola Sanna commenta l'istituzione della Municipalità della Nurra nell'ambito del Comune di Sassari, grazie all'approvazione della proposta di legge n.493, avvenuta durante la seduta odierna (martedì) del Consiglio regionale. «La nostra Amministrazione – continua Sanna - ha sempre affiancato la Circoscrizione unica della Nurra, credendo fortemente nell'istituzione della Municipalità».



«Oggi, grazie all'impegno del consiglieri regionali Lotto e Peru, primi firmatari della proposta di legge, e grazie a tutti i consiglieri del nord ovest, possiamo festeggiare un importante traguardo. Da oggi in poi – conclude il primo cittadino sassarese - lavoreremo per introdurre norme efficaci per dare maggior vigore all'istituzione decentrata e maggior impulso alle attività economiche e produttive».



