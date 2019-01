Condividi | Red 21:51 «L´approvazione della legge è un importante e atteso passo di civiltà», ha dichiarato il presidente della Regione autonoma della Sardegna, intervenendo sull´argomento Contrasto alla ludopatia: la soddisfazione di Pigliaru



CAGLIARI - «Ho fortemente sostenuto la legge di contrasto alla ludopatia e la sua approvazione è un importante e atteso passo di civiltà». Così, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, questa sera (martedì), al termine della seduta del Consiglio regionale.



«La diffusione della ludopatia ha raggiunto livelli inaccettabili ed è preciso dovere delle Istituzioni combattere un fenomeno così subdolo e dannoso. Questa legge dota finalmente la Sardegna di uno strumento adeguato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione dei disturbi legati al gioco d’azzardo - ha spiegato Pigliaru - un quadro normativo unitario nel quale si potranno inserire, rafforzate, le iniziative già portate avanti da tanti Comuni».



«E ora, la Regione potrà intervenire sia nel monitoraggio del fenomeno, che nell'attuazione di misure concrete di prevenzione della diffusione del gioco soprattutto tra i minori, i giovani e le persone in condizioni disagiate», ha concluso il governatore dell'Isola.