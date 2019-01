Condividi | Mariangela Pala 18:56 Mentre viaggiava in direzione Sassari la Fiat Seicento guidata dalla donna ha iniziato a sbandare andando a sbattere sul guardrail, a sinistra della strada all’altezza del ristorante Li Lioni Porto Torres: schianto contro guardrail, ferita donna di 72 anni



PORTO TORRES - Una donna di 72 anni è stata sottoposta ad un intervento chirurgico a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto questa mattina nella zona Li Lioni. Mentre viaggiava in direzione Sassari la Fiat Seicento guidata dalla donna ha iniziato a sbandare, probabilmente per un guasto meccanico andando a sbattere sul guardrail, a sinistra della strada all’altezza del ristorante Li Lioni, a un centinaio di metri dal semaforo.



Uno schianto violento che ha provocato per la donna un trauma cranico, la frattura di alcune costole e la conseguente lesione al polmone. Trasportata immediatamente all’ospedale di Sassari dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, la donna è stata ricoverata in terapia intensiva dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico urgente.



Con lei in auto anche il nipote, un bimbo di tre anni rimasto praticamente illeso. Per lui solo alcune escoriazioni. Sul posto un'ambulanza del 118, la Polizia locale per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la circolazione e i carabinieri per i dovuti rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica.