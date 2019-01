Condividi | Red 17:11 Riparazione della condotta idrica nelle vicinanze del Quadrivio. In corso, da parte delle squadre di Abbanoa, le manovre di riavvio dell’erogazione verso le zone servite Condotta idrica: Nuoro, riparazione in corso



NUORO - Le squadre di Abbanoa stanno completando la riparazione di una condotta in acciaio, nelle vicinanze del Quadrivio, interessata questa mattina (martedì) da un improvviso guasto che ha causato la sospensione dell’erogazione nelle zone di Cuccullio, Su Nuraghe, Piazza Veneto, Monte Gurtei e Badu e Carros. Sono in corso le manovre di riavvio del servizio.



Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040, attivo ventiquattro ore su ventiquattro. Abbanoa segnala che, alla ripresa dell'erogazione, l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.