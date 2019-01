video Condividi | S.O. 10:25 Giusy Piccone sposa l´impegno per la Sardegna e i sardi del sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, che chiama a raccolta gli amministratori locali. «Ribaltata la piramide politica» dice al microfono del Quotidiano di Alghero «Piramide ribaltata, si parte dal basso»



ALGHERO - «Professionalità, competenza, serietà e onesta. Giusy è il miglior prodotto della consiliatura». Così aveva parlato senza indugio il presidente del Consiglio comunale di Alghero, Matteo Tedde, in occasione della presentazione del nuovo gruppo "Zeddiano" nell'aula di via Columbano.



Occasione nella quale Campo Progressista aveva lanciato ufficialmente la candidatura di Giusy Piccone alle prossime elezioni regionali di fine febbraio. «E' un progetto che ha ribaltato la piramide politica perchè parte dal basso, parte dalle Amministrazioni locali» ha precisato.



