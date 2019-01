Condividi | Red 10:14 Nel tardo pomeriggio di lunedì, un mezzo pesante (utilizzato per sollevare le barche) è andato in fiamme mentre transitava in Via Carrabuffas ad Alghero Paura a Carrabuffas, gru in fiamme



ALGHERO - Fiamme in Via Carrabuffas. Attorno alle 17.30 di ieri (lunedì), una gru elevatrice è andata a fuoco mentre transitava lungo la via algherese.



Si tratta di un mezzo pesante, di quelli, per esempio, utilizzati quando si devono sollevare le imbarcazioni. Ad accorgersi del fatto una passante, che ha visto prima il fumo e poi le fiamme. A quel punto, ha chiamato i soccorsi.



