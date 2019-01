Condividi | Mariangela Pala 23:00 Successo di pubblico per la manifestazione “La Befana in Piazza” che ha coinvolto bambini e adulti in un percorso tra musica e spettacolo, con la Funky Jazz Orkestra di Berchidda, Successo di pubblico per La Befana in Piazza



PORTO TORRES - Successo di pubblico per la manifestazione “La Befana in Piazza” che ha coinvolto bambini e adulti in un percorso tra musica e spettacolo, con la Funky Jazz Orkestra di Berchidda, figuranti e attori nei panni dei personaggi dei cartoni animati più famosi, terminata in piazza Umberto I con il “Magic Cartoons” , show dedicato alle fiabe e ai classici Disney. Una grande parata con i personaggi Disney, ha accompagnato nel giorno dell’Epifania una delle più conosciute marching band della Sardegna, la Funky Jazz Orkestra di Berchidda.



E poi tante befane nel centro di Porto Torres con i sacchi pieni di dolciumi per i bimbi: una gustosa anteprima del musical show Magic Cartoons andato in scena sul palco di Piazza Umberto I. L’evento che ha concluso le festività natalizie ha richiamato una folla immensa tra bambini e adulti che hanno assistito al Magic Cartoons, lo spettacolo dedicato alle fiabe, ai film e ai cartoons Disney, con tutte le colonne sonore più famose. Il cast era formato da attori cantanti, figuranti in costume e ballerine. Uno show divertente durante il quale sono stati proiettati nei ledwall i filmati originali che hanno guidato gli spettatori nella storia reinterpretata sul palco dagli artisti. Prima dello show un'orchestra itinerante di quindici elementi, la Funky Jazz Orkestra di Berchidda, ha aperto la sfilata nel corso Vittorio Emanuele.



Il gruppo ha proposto un repertorio variando dallo swing al blues e al funky, per passare alla musica di colonne sonore di film famosi, agli arrangiamenti di musica leggera italiana, straniera, jazz di musica tradizionale della Sardegna, fino ad arrivare ai compositori di nuova musica originale. La band ha eseguito la colonna sonora della parata allegra e colorata che si è svolta in centro città, assieme ai personaggi dei cartoons.