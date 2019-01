Condividi | Red 21:22 Grande successo per la manifestazione, che ha avuto luogo ieri, in occasione della festa dell’Epifania nel Largo San Francesco. La manifestazione è stata realizzata dalla delegazione locale della Plataforma per la llengua Festa de Los Tres Reis ad Alghero



ALGHERO - Grande successo per la manifestazione “Les Estrenes”, che ha avuto luogo ieri (domenica), in occasione della festa dell’Epifania nel Largo San Francesco, ad Alghero. La manifestazione è stata realizzata dalla delegazione locale della Plataforma per la llengua, l’organizzazione non governativa che da venticinque anni lavora per promuovere la lingua catalana come strumento di coesione sociale, che anche quest’anno ha pensato ai più piccoli e forte del risultato ottenuto negli anni passati ha voluto riproporre la festa de Les Estrenes.



Moltissimi i bambini che hanno partecipato all’evento, riportando in vita un'antica tradizione che ha accompagnato generazioni di algheresi, che aspettavano la Festa dels Tres Reis per chiedere spiccioli agli adulti con la propria arancia in mano. I volontari dell’associazione hanno distribuito gratuitamente centinaia di arance e la prima strenna, accompagnati dalla musica di Àngel Maresca, “Lo Barber”, che ha allietato i presenti con un repertorio di canzoni tradizionali algheresi e catalane legate al Natale ed alla festa dels Tres Reis. Alla presenza dell’assessore comunale alla Cultura ed alle Politiche linguistiche Gabriella Esposito, che ha ringraziato la Plataforma per la llengua per aver voluto mantenere in vita una tradizione tanto sentita dalla popolazione algherese, la manifestazione è stata animata dagli scout dei gruppi Agesci Alghero2 (della chiesa di San Michele) ed Alghero 4 (San Giuseppe).



Gli scout hanno dato vita ai giochi tradizionali algheresi, coadiuvati dai capi e dai membri del consiglio del 4Vents, un progetto che mira a mettere in contatto tutti i gruppi scout del dominio linguistico catalano e che, presenti per la prima volta in città, hanno partecipato a Les Estrenes animando la festa con giochi, balli e canzoni tradizionali catalane, alle quali tutti i partecipanti si sono uniti con grande entusiasmo. La manifestazione, in collaborazione con la Fondazione Renzo Laconi di Alghero, fa parte del calendario del Cap d'Any “Més que un mes” della Fondazione Alghero e dell'Amministrazione comunale. Commenti ALGHERO - Grande successo per la manifestazione “Les Estrenes”, che ha avuto luogo ieri (domenica), in occasione della festa dell’Epifania nel Largo San Francesco, ad Alghero. La manifestazione è stata realizzata dalla delegazione locale della Plataforma per la llengua, l’organizzazione non governativa che da venticinque anni lavora per promuovere la lingua catalana come strumento di coesione sociale, che anche quest’anno ha pensato ai più piccoli e forte del risultato ottenuto negli anni passati ha voluto riproporre la festa de Les Estrenes.Moltissimi i bambini che hanno partecipato all’evento, riportando in vita un'antica tradizione che ha accompagnato generazioni di algheresi, che aspettavano la Festa dels Tres Reis per chiedere spiccioli agli adulti con la propria arancia in mano. I volontari dell’associazione hanno distribuito gratuitamente centinaia di arance e la prima strenna, accompagnati dalla musica di Àngel Maresca, “Lo Barber”, che ha allietato i presenti con un repertorio di canzoni tradizionali algheresi e catalane legate al Natale ed alla festa dels Tres Reis. Alla presenza dell’assessore comunale alla Cultura ed alle Politiche linguistiche Gabriella Esposito, che ha ringraziato la Plataforma per la llengua per aver voluto mantenere in vita una tradizione tanto sentita dalla popolazione algherese, la manifestazione è stata animata dagli scout dei gruppi Agesci Alghero2 (della chiesa di San Michele) ed Alghero 4 (San Giuseppe).Gli scout hanno dato vita ai giochi tradizionali algheresi, coadiuvati dai capi e dai membri del consiglio del 4Vents, un progetto che mira a mettere in contatto tutti i gruppi scout del dominio linguistico catalano e che, presenti per la prima volta in città, hanno partecipato a Les Estrenes animando la festa con giochi, balli e canzoni tradizionali catalane, alle quali tutti i partecipanti si sono uniti con grande entusiasmo. La manifestazione, in collaborazione con la Fondazione Renzo Laconi di Alghero, fa parte del calendario del Cap d'Any “Més que un mes” della Fondazione Alghero e dell'Amministrazione comunale.