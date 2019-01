Condividi | Red 9:09 Con il nuovo anno, ricominciano gli appuntamenti culturali organizzati dall´Università per le tre età. Giovedì, “La luna del pomeriggio”, conferenza tenuta da Giovanni Gelsomino Riparte il 2019 dell´Ute Alghero



ALGHERO - Riparte il 2019 dell'Ute Alghero. Con il nuovo anno, ricominciano gli appuntamenti culturali organizzati dall'Università per le tre età. Giovedì 10 gennaio, alle 16.30, nel Salone dell'ex Seminario, in Via Sassari 179, il docente e scrittore Giovanni Gelsomino terrà una conferenza intitolata “La luna del pomeriggio”.



