Lunedì 28 gennaio, durante la "Festa di Corpo e delle Bandiere di guerra dei Reggimenti storici (151esimo e 152esimo)", indetta dalla Brigata Sassari per l´anniversario della "Battaglia dei tre monti", il sindaco Nicola Sanna consegnerà al rappresentante dell´Associazione nazionale combattenti e reduci una medaglia simbolica per onorare i 354 caduti Sassari: medaglie per i caduti della Grande guerra



SASSARI - Sono 354 i caduti ed i dispersi sassaresi in Friuli Venezia Giulia durante la Grande guerra. Soldati semplici, brigadieri, tenenti, sergenti nati a Sassari tra il 1891 ed il 1900. Il loro valore in battaglia è stato riconosciuto in più di un'occasione, tanto che molti di loro sono già stati premiati con medaglie di bronzo, d'argento e d'oro.



Un ulteriore riconoscimento sarà consegnato ai parenti dei caduti grazie all'evento “Albo d'oro”, patrocinato dal Ministero della Difesa e promosso dall'Associazione nazionale combattenti e reduci. Lunedì 28 gennaio, durante la “Festa di Corpo e delle Bandiere di guerra dei Reggimenti storici (151esimo e 152esimo)”, indetta dalla Brigata Sassari per l'anniversario della “Battaglia dei tre monti”, il sindaco Nicola Sanna consegnerà al rappresentante dell'Associazione nazionale combattenti e reduci una medaglia simbolica per onorare i 354 caduti.



In una successiva cerimonia, prevista a marzo, il primo cittadino sassarese consegnerà le medaglie premio a tutti i discendenti dei caduti che abbiano fatto apposita richiesta al Comune. Nella home page del sito internet istituzionale del Comune di Alghero è possibile prendere visione dell'elenco dei 354 caduti e scaricare il modulo di dichiarazione per il ritiro delle medaglie.