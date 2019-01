Condividi | Red 19:06 Pubblica Istruzione: pubblicazione elenchi ammessi ai contributi. La visione on-line sul sito internet istituzionale del Comune sarà possibile fino a martedì 15 gennaio Borse di studio e buoni libro: graduatorie ad Alghero



ALGHERO - Fino a martedì 15 gennaio, è in visione on-line sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero l'elenco provvisorio degli ammessi e dei non ammessi ai contributi "Borsa di studio" (spese scolastiche)-Anno scolastico 2017/2018 e "Buono libri"-Anno scolastico 2018/2019. Inoltre, l'Elenco cartaceo può essere visionato negli uffici dell Settore VI per l'infanzia e per i giovani, in Piazza Civica 2 "Palazzo Serra" (martedì/venerdì), dalle 10 alle 13, ed il martedì anche dalle 15.30 alle 17. Nel rispetto della privacy, negli elenchi è riportato come dato identificativo solamente il numero di protocollo riferito alla presentazione della domanda ed associato al contributo riconosciuto.