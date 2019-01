Condividi | Red 20:28 Riordino del sistema delle Autonomie locali: il sindaco di Sassari Nicola Sanna, i capigruppo consiliari ed i primi cittadini della Rete Metropolitana saranno domani a Cagliari, dove in Consiglio regionale è prevista la votazione della proposta di legge per l’istituzione della provincia del Nord-est Sardegna Autonomie locali: il nord Sardegna vigila a Cagliari



SASSARI – Domani, martedì 8 gennaio, il sindaco di Sassari Nicola Sanna, i capigruppo consiliari dello stesso Comune ed i primi cittadini della Rete metropolitana del nord Sardegna saranno a Cagliari, dove in Consiglio regionale è prevista la votazione della proposta di legge per l’istituzione della provincia del Nord-est Sardegna. «Se la Legge regionale n.2 del 2016 sul riordino del sistema delle Autonomie locali deve essere modificata, che sia istituita anche la Città metropolitana di Sassari”, dichiara Sanna, anche presidente della Rete Metropolitana.



«Domani, sarà l'occasione per ribadire una richiesta forte del nostro territorio, sostenuta da tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale e dall'assemblea dei sindaci della Rete metropolitana, con delibera del 30 ottobre 2018. Chiediamo che la Regione rilegga la situazione del nostro territorio e che ripari al torto che Sassari ha subito. Ci aspettiamo domani - conclude il primo cittadino sassarese - la presentazione di emendamenti che propongano una modifica al testo in discussione in Consiglio».



