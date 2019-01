Condividi | Red 15:14 Al PalaCorbia, nel match valido per la 13esima giornata del massimo campionato regionale di pallacanestro femminile, la compagine algherese ha battuto l´Antonianum Quartu per 73-52 Basket: la Mercede vince ancora



ALGHERO - Al PalaCorbia, nel match valido per la 13esima giornata del massimo campionato regionale di pallacanestro femminile, la Mercede Alghero ha battuto l'Antonianum Quartu per 73-52. Con questo risultato, la compagine algherese mantiene il secondo posto.



Top scorer del match è l'algherese Ivona Kozobashiovska, autrice di 37punti, ben coadiuvata da Giulia Canu con 17 ed Asia Kaleva con 14. Tra le ospiti, in doppia cifra Alice Biella ed Alessia Pinna, entrambe autrici di 12punti.



MERCEDE ALGHERO-ANTONIANUM QUARTU 73-52:

MERCEDE ALGHERO: Kaleva 14, Lubrano, Corbia, Zidda, Kozobashiovska 37, Mitreva, Canu 17, Zinchiri 3, Solinas 2, Usai, Monti, Idili. Coach Manuela Monticelli.

ANTONIANUM QUARTU: Schirru 9, Fadda 4, Deiana, Corda, Biella 12, Pinna 12, Papalexis 5, Argiolas, Cerbone 7, Lorusso 2, Mereu. Coach Simone Grandesso Silvestri.