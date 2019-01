Condividi | Red 16:13 Per maggiori informazioni e ricevere supporto nella presentazione delle candidature è possibile rivolgersi al Centro per l’impiego di Alghero, in Via Atzeni 8, in particolar modo giovedì, dalle 15.30 alle 17, tutti gli operatori saranno impegnati a fornire supporto e consulenza per l’inoltro delle candidature. Informazioni anche nello Sportello Lavoro del Comune, in Via Michelangelo 9 e negli uffici di InfoAlghero, in Via Cagliari Sardinian job day: candidature fino a domenica



ALGHERO - Scadranno domenica 13 gennaio i termini per la presentazione delle candidature al “Sardinian job day”, la fiera del lavoro organizzata dall’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Sono circa trecento imprese, oltre 5mila annunci, 326 profili professionali ricercati e, ad oggi, oltre 3.800 candidati. A ricordarlo alla cittadinanza è il Comune di Alghero.



Le opportunità lavorative sono rivolte ai disoccupati e a chi vuole cambiare la propria posizione occupazionale in Sardegna, in Penisola o all’estero. Numerosi gli annunci di lavoro presenti nella provincia di Sassari e diversi aventi sede di lavoro Alghero: cuochi, maitre, chef de rang, sommelier, sous chef, analisti informatici, embedded engineer, web developer, termoidraulici, educatori, ludotecari, camerieri ai piani, addetti alle pulizie, autisti, pasticceri ed impiegati amministrativi.



