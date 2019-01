Condividi | Red 14:04 Operazioni coordinate tra manutenzioni, In House e Ciclat. Con il nuovo anno, ricominciano gli interventi sulle alberate e sui parchi. Ecco il programma delle operazioni Verde urbano e decoro: si riparte da Via XX settembre



ALGHERO - Continua il programma organico dei lavori di manutenzione del verde in città, con dieci operai del Comune di Alghero, del ricomposto Servizio Manutenzioni, che stanno attuando una corposa opera di maquillage delle alberate e dei parchi. Questa settimana, inizia il lavoro sugli olmi e lecci dell’intera Via XX settembre, dove una squadra di operati resterà impegnata per tutto il mese di gennaio.



Al lavoro, inoltre, due squadre di giardinieri nei parchi cittadini. Il programma prevede rasature in tutte le aree verdi, da Piazza Maria Carta al Lungomare Barcellona, dal Parco Hemmerle al Parco Stazione. La prossima settimana, i lavori proseguiranno nei prati dei bastioni in tutta la cinta muraria, fino al Lungomare Dante e Valencia. E poi ancora, a seguire, i parchi Rafael Caria, Manno, Lepanto ed i prati sul Lungomare Barcellona.



Interventi anche da parte della Società In House, che si occupa dello sfalcio del verde nelle aree di pertinenza delle scuola cittadine e nelle zone periferiche e delle borgate. Calendarizzata anche la sequenza degli interventi della Ciclat, la società che gestisce il servizio di igiene urbana, per la parte che prevede la pulizia delle erbacce sui marciapiedi e fianco-muro. Da oggi (lunedì) e per tutta la settimana nella zona di Sant'Anna, a seguire nella zona della Scaletta e nel Nucleo San Michele.