video Condividi | S.O. 9:38 La candidatura di Massimo Zedda alle Regionali di febbraio crea un nuovo entusiasmo in tutta l´Isola: giovane e preparato, è lui la vera novità della prossima tornata elettorale in Sardegna. L’intervista col Presidente del Consiglio Comunale di Alghero, Matteo Tedde Zeddiani in Consiglio ad Alghero

Piccone, endorsement di Tedde



ALGHERO - I “Zeddiani” fanno gruppo in consiglio comunale ad Alghero e lanciano la candidatura di Giusy Piccone alle prossime elezioni regionali. Sabato la presentazione nella sala rossa del Municipio di Alghero, alla presenza del coordinatore provinciale di Campo Progressista, Gianfranco Satta.



L’endorsement di Matteo Tedde è sincero e coinvolgente: «Piccone il migliore prodotto della consiliatura, importanti le sue battaglie». Svelato anche l’obiettivo in città: riunire le tante anime della Sinistra locale sotto un unico, grande, simbolo progressista.



Il presidente del Consiglio ammette che già da diverso tempo sono in corso contatti tra i diversi movimenti, con lo sguardo alle prossime elezioni Comunali di fine maggio. Poi l'annuncio: il mio lavoro per lasciare un'eredità, non sarò io il candidato. Commenti ALGHERO - I “” fanno gruppo in consiglio comunale ad Alghero e lanciano la candidatura di Giusy Piccone alle prossime elezioni regionali. Sabato la presentazione nella sala rossa del Municipio di Alghero, alla presenza del coordinatore provinciale di Campo Progressista, Gianfranco Satta.L’di Matteo Tedde è sincero e coinvolgente: «Piccone il migliore prodotto della consiliatura, importanti le sue battaglie». Svelato anche l’obiettivo in città: riunire le tante anime della Sinistra locale sotto un unico, grande, simbolo progressista.Il presidente del Consiglio ammette che già da diverso tempo sono in corso contatti tra i diversi movimenti, con lo sguardo alle prossime elezioni Comunali di fine maggio. Poi l'annuncio: il mio lavoro per lasciare un'eredità, non sarò io il candidato. • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV