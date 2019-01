Condividi | Red 12:12 A vincere la coppa è stato il bravissimo giovane golfista Guido Asuni, portacolori del Sassari Golf, seguito da Alessandro Vincis e da Mario Conti. Molta combattuta la seconda categoria con il successo dell'algherese Ennio Asuni. A Florinas, vince Pino Pittui, del Golf club Sassari Golf: Coppa del presidente per un algherese



ALGHERO - Si è chiuso con la Coppa del presidente l'anno golfistico sassarese. Due gare dedicate al presidente del Sassari golf club Salvatore Matta e del Florinas golf club Daniele Berardo. Oltre 150 i partecipanti alle due manifestazioni gonfistiche, che si sono svolte prima di Natale e di Capodanno sul campo dell'Is Arenas golf club, a Narbolia, e su quello di Florinas. Novantanove i partecipanti, provenienti da tutta la Sardegna, alla Coppa del presidente del Sassari golf, che si svolto sul grandissimo e molto tecnico campo di Is Arenas: diciotto buche molto difficili ed estremamente selettive. A vincere la coppa è stato il bravissimo giovane golfista algherese Guido Asuni (portacolori del Sassari golf) con 37punti, seguito da Alessandro Vincis (club Mora Bianca di Cagliari) con 32, Mario Conti (Sassari) 31, Enrico Pani (Is Molas) e Giovanni Asoni (Mora Bianca).



Tra i Prima categoria, successo per Enrico Pani (Is Molas) con 27punti. Molta combattuta la Seconda categoria, con il successo dell'algherese Ennio Asuni, che con 35punti ha superato Gianfranco Porcu (Is Arenas) anche lui 35, Augusto Pisanu (Is Arenas) e Giuseppe Musti (Pevero golf club) 34, Salvatore Matta (Sassari) 32. Tra i Terza categoria, affermazione di Sebastiano Bonu (Florinas golf club) con 38punti, davanti a Salvatore Pintus (Florinas) con 36, a Gianpaolo Cattenari (Sassari), Enrico Grilletti (Is Molas), Antonio Puddu (Sinis), Renzo Sedda (Florinas) e Salvatore Naitana (Is Arenas), tutti con 34punti.



Oltre cinquanta i golfisti che hanno partecipato alla Coppa del presidente del Florinas golf. Sul difficile campo di pitch&putt, i giocatori si sono dati battaglia sulle diciotto buche prima di concludere in bellezza con un sontuoso rinfresco offerto dagli organizzatori. A vincere la prova con lo strepitoso risultato lordo di 32punti è stato Pino Pittui del Golf club Sassari, seguito da Francesco Canalis (Florinas golf), Salvatore Virdis (Florinas), Mario Conti (Sasari Golf) ed Antonello Pilu (Florinas). Tra i Prima categoria, la vittoria è andata a Giampaolo Cattenari con 38punti netti, davanti ad Antonio Talu. Ottimi risultati anche per Giovanni Chessa, Davide Caputo, Salvatore Virdis, Renzo Sedda, Mario Conti ed Antonio Delogu. Nella Seconda categoria, successo di Antonello Pilu, che ha superato di 3punti il giovanissimo "alunno" (Pilu è dirigente scolastico a Sassari), appena 7anni, Alessandro Desole, che ha mostrato di avere le qualità per emergere nel mondo del golf. Alle loro spalle, Salvatore Lungheu, Davide Marzi, Gianni Cocciu, Marcello Virdis, Mauro Mura, Michelino Cazzari, Claudio Luddi e Giuseppe Gambino. Tra i Senior, per i portacolori di Florinas Francesco Canalis e Rosangela Nieddu. L'attività golfistica sta proseguendo ogni fine settimana in tutti i campi della Sardegna. Sabato 12 e domenica 13 gennaio, si svolgerà a Florinas il primo torneo del 2019.