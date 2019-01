Condividi | Red 11:09 Quindici progetti chiusi, cinque pronti alla firma, altri sei avviati e finanziati. 500 milioni in campo. «Strategia vincente per creare sviluppo in ogni zona della Sardegna», dichiara l´assessore regionale della Programmazione Raffaele Paci Programmazione territoriale: 500mln per l´Isola



CAGLIARI - Quindici progetti chiusi, cinque da firmare entro febbraio, altri sei avviati e finanziati. Totale: ventisei progetti, trentasette Unioni coinvolte, 295 Comuni, ovvero il 100percento degli aventi diritto. per un totale di 400milioni di euro, che diventano oltre 500 considerando i tre Iti per Cagliari, Sassari ed Olbia, le Snai Alta Marmilla e Gennargentu Mandrolisai, il Piano Sulcis ed il Piano per il Nuorese. che coinvolgono i restanti Comuni e gli abitanti. La programmazione territoriale della Regione autonoma della Sardegna si appresta così a completare il percorso avviato tre anni fa.



«Mai come in questi anni, i nostri paesi sono stati protagonisti assoluti delle politiche di sviluppo della Regione. Con la programmazione territoriale da 500milioni di euro abbiamo garantito attenzione a tutti, chiamandoli a progettare insieme a noi la loro idea di sviluppo e di futuro, assicurando importanti finanziamenti per realizzarla: ed è questa la strategia giusta per favorire sviluppo e occupazione in ogni zona della Sardegna. Ringrazio i sindaci per aver condiviso da subito la nostra idea, ma anche gli imprenditori e i sindacati che hanno partecipato in modo così straordinario - dichiara l’assessore regionale della Programmazione Raffaele Paci - Questa è stato uno dei risultati più importanti della programmazione territoriale: far tornare protagonisti i paesi, lasciare a loro il compito di individuare la giusta idea da condividere con la Regione. Alla programmazione territoriale partecipa il 100percento del territorio, non c’è stato paese in questi anni che non abbia personalmente visitato, zona interna in cui non sia stato, e da parte di tutti ho trovato lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di mettersi in gioco, per costruire quello sviluppo necessario a creare lavoro e dunque occasioni per i giovani di poter restare nella terra dove sono nati, combattendo così lo spopolamento. Ci sono ancora progetti da chiudere nelle prossime settimane, continueremo a lavorare con l’impegno di sempre per garantire ai territori il miglior risultato possibile».



Con 252milioni già stanziati, coinvolgono ventidue Unioni, 182 Comuni, 650mila Sardi. Di seguito, l’elenco dei progetti: “La Città di paesi della Gallura” (sedici Comuni, 70mila abitanti, 32,5milioni di nuova finanza), “Anglona e Coros, terre di tradizioni” (ventitre Comuni, 54200 abitanti, 26milioni), “Monte Acuto-Riviera di Gallura, territori di eccellenza della Sardegna” (dieci Comuni, 32400 abitanti, 15,5milioni più 2 per le zone umide), “Ogliastra, percorsi di lunga vita” (ventidue Comuni, 56mila abitanti, 22milioni), “Parteolla e Basso Campidano, Club di prodotto” (sei Comuni, 17500 abitanti, 4milioni) e “Percorsi di sostenibilità nella terra dei Fenici” (cinque Comuni, 11.400 abitanti, 6milioni).



Sono avviati con altre quindic Unioni, 113 Comuni e 322mila cittadini, e garantiscono oltre 135milioni di euro. Di questi, quattro saranno chiusi a gennaio (Terralbese-Linas, Montiferru-Planargia, Sinis e Oristano, Sarcidano) ed uno a febbraio (Logudoro-Goceano). Mettono in campo un totale di 84milioni di euro e coinvolgono 195mila sardi in sessantasette Comuni. I nomi dei progetti verranno ufficializzati solo al momento della firma, prevista a gennaio per i primi quattro ed a febbraio per il quinto. Ecco le Unioni di Comuni coinvolte ed i relativi finanziamenti. Montiferru Sinis con Planargia (venti Comuni, 29mila abitanti, 13,5milioni di cui 2,5 destinati ai bandi per le imprese), Costa del Sinis-Terra dei giganti e Comune di Oristano (sei Comuni, 48600 abitanti, 21,5milioni di cui 5 per bandi imprese e 3 per le zone umide), Terralbese e Linas (nove Comuni, 63800 abitanti, 27milioni di cui 5 per i bandi imprese e 2 per le zone umide), Comunità montana Sarcidano-Barbagia di Seulo (sedici Comuni, 21800 abitanti, 9milioni). Logudoro con Comunità montana del Goceano (sedici Comuni, 31.800 abitanti, 13milioni). Altri sei progetti saranno chiusi nella prossima legislatura, ma sono tutti coperti da finanziamenti certi, 52milioni per quarantasei Comuni e 128.600 abitanti. Basso Campidano (sei Comuni, 28300 abitanti, 11,5milioni), Terre del Campidano (sei Comuni, 35mila abitanti, 14,2milioni), Trexenta (nove Comuni, 16mila abitanti, 6,5milioni). Gerrei e Sarrabus (quattordici Comuni, 30mila abitanti, 11,8milioni), Valle del Tirso (sette Comuni, 6500 abitanti, 2,6milioni), Nuraghi di Monte Idda e Fanaris (quattro Comuni, 12800 abitanti, 5,2milioni).



Basso Campidano (sei Comuni, 28300 abitanti, 11,5milioni), Terre del Campidano (sei Comuni, 35mila abitanti, 14,2milioni), Trexenta (nove Comuni, 16mila abitanti, 6,5milioni). Gerrei e Sarrabus (quattordici Comuni, 30mila abitanti, 11,8milioni), Valle del Tirso (sette Comuni, 6500 abitanti, 2,6milioni), Nuraghi di Monte Idda e Fanaris (quattro Comuni, 12800 abitanti, 5,2milioni).

Nella foto: l'assessore regionale Raffaele Paci