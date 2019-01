Condividi | Red 10:04 Al PalaCorbia, nel match valido per l´11esima giornata del girone B del campionato regionale di serie C2, la compagine algherese ha battuto 6-4 l´Ales grazie alla doppietta di Becca ed alle reti di Arru, Todde, Trentadue e Cossu Calcio a 5: la Futsal batte la capolista



ALGHERO - Impresa della Futsal Alghero, che batte l'imbattuta capolista Ales per 6-4, nel match disputato al PalaCorbia valido per l'11esima giornata del girone B del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. Per i locali, sono arrivate la doppietta di Becca ed alle reti di Arru, Todde, Trentadue e Cossu.



PRIMO TEMPO. Partenza bruciante dei giallorossi, in vantaggio grazie ad Arru al 3’. Dopo dieci minuti, Todde raddoppia. Idili ha due buone occasioni, ma non è fortunato. Al 23’, la squadra di Cossu va ancora in gol con Trentadue. Nel primo tempo c’è anche la firma di Iacomino, autore di alcuni interventi importanti.



SECONDO TEMPO. Nella ripresa, arriva subito il 4-0 con Becca, ma l'Ales torna in partita con capitan Cascinu e con la doppietta di Picchedda, per il 4-3. Al 50', la Futsal Alghero allunga sul 5-3 poi, dopo una clamorosa chance fallita da Becca, l'Ales si riavvicina ancora con Picchedda. Nei minuti finali succede di tutto: espulso prima l'algherese Trentadue, poi Cocco per l'Ales. Quindi il 6-4 finale firmato da Becca.