Calcio a 5: Audax ko

ALGHERO - Nella palestra di Siniscola, l'Audax algherese ha ceduto 5-4 in rimonta al Budoni, nel match valido per l'11esima giornata del girone B del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. Ciro D'Antonio fa firmato un poker, ma non è bastato alla sua squadra per tornare a casa imbattuta.



PRIMO TEMPO. Dopo un avvio in difesa, gli ospiti sbloccano il risultato al 7' con D'Antonio. Ma passano solo due minuti e Cau pareggia i conti. Poco oltre il quarto d'ora, algheresi ancora in vantaggio con il solito D'Antonio. L'Audax spreca qualche occasione per allungare e si va al riposto sull'1-2.



SECONDO TEMPO. In meno di dieci minuti, i galluresi ribaltano il risultato con Morle al 33', Cau al 35' ed ancora Morle, al 39', su rigore contestato. Al 44', D'Antonio accorcia le distanze, ma passano due minuti e, con una rete contestata di Salvatore Miscera (per gli ospiti, la palla non ha varcato la linea di porta), il Budoni sale sul 5-3. Al 57', la rete di D'Antonio fissa il risultato sul 5-4. C'è ancora tempo per un tiro libero dello stesso D'Antonio, ma la prima conclusione viene respinta, mentre la ribattuta vale solo un corner.



BUDONI-AUDAX ALGHERESE 5-4:

BUDONI: Sergenti, Dalu, Uccheddu, Adriano Miscera, Morle, Cau, Gusinu, Maccioni, Salvatore Miscera, Scardicci.

AUDAX ALGHERESE: Puledda, Moro, Santucciu, Balbina, Ivo Sanna, Oggianu, D'Antonio, Salvatore, Andrea Sanna, Delrio, Toro. Allenatore Antonio Baldino.

