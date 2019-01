Condividi | Red 9:01 E’ stato un 2018 dai gusti contrastanti, ma sempre e comunque intensi, quello della compagine algherese. Ora si pensa al 2019 ed al ritorno in campo di domenica 13 gennaio, nella prima gara in casa del nuovo anno contro Pesaro. Intanto, domani riprende anche l’attività delle Giovanili Rugby: l´Amatori Alghero riparte



ALGHERO - Una stagione, quella 2017/18, chiusasi per l'Amatori rugby Alghero con la mancata promozione in Serie A dopo una cavalcata straordinaria che ha visto l’obiettivo finale sfumare per una gara storta, l’ultima, la più importante. Un 2018, che però ha restituito il giusto riconoscimento a quanto fatto da società e squadra con il ripescaggio. E da quel momento si è cominciato a ricostruire un cammino importante che avrebbe, di li a pochi mesi, visto la squadra militare nel girone 3 della serie A.



Diverse novità hanno accompagnato questo salto di categoria. Prima fra tutte, il cambio sulla panchina, affidata a Tino Paoletti, che si avvale della collaborazione di Steve Bortolussi, già giocatore Amatori nella stagione passata. Alcuni arrivi, innesti e ritorni poi hanno completato il tutto. Allo start del campionato, gli algheresi hanno conquistato da subito la vetta della classifica, insieme a Capitolina e Benevento, mentre nel secondo e terzo turno addirittura in solitaria, per poi scendere al terzo posto nella quarta giornata, sconfitta in casa proprio dall’attuale capolista Capitolina. Un momento negativo della squadra, che però nella settima giornata ha ripreso la seconda posizione, ma che attualmente è di nuovo terza, dopo la sconfitta a Roma, nell’ultima giornata del 2018, contro la Primavera. In questo nuovo anno, Alghero spera di restare tra le prime e di essere protagonista nel girone, ricco di formazioni interessanti. Il XV di Paoletti si prepara ora per la sfida di domenica 13 gennaio, quando a Maria Pia arriverà il Pesaro, quarta forza del campionato.



Da domani, martedì 7, intanto, anche tutte le Giovanili (Under6/8, 10, 12, 14, 16 e 18) riprenderanno l'attività sportiva e la preparazione ai vari appuntamenti regionali. L'Amatori Alghero vanta un Settore giovanile che cresce di stagione in stagione e invita ancora tutti coloro che volessero avvicinarsi a questo sport a passare nel campo di Maria Pia e provare a praticarlo. Per tutto gennaio, la prova è gratuita.