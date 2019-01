Condividi | Red 21:14 Oggi pomeriggio, il Regionale diretto da Macomer a Cagliari è stato fermo per circa 20´ a causa di un incidente. Non si registrano ne feriti, ne danni Oristano: treno investe un gregge



ORISTANO – Nel primo pomeriggio di oggi (domenica), un treno sulla linea Macomer-Cagliari ha investito un gregge di pecore. Per circa 20', il traffico ferroviario è stato sospeso tra Oristano e Sant'Anna, per la rimozione delle carcasse degli ovini investiti dal treno regionale 26877. Non si registrano feriti tra i passeggeri o danni al materiale. Sul posto la Polizia ferroviaria e i tecnici del Gruppo Ferrovie dello Stato. Commenti ORISTANO – Nel primo pomeriggio di oggi (domenica), un treno sulla linea Macomer-Cagliari ha investito un gregge di pecore. Per circa 20', il traffico ferroviario è stato sospeso tra Oristano e Sant'Anna, per la rimozione delle carcasse degli ovini investiti dal treno regionale 26877. Non si registrano feriti tra i passeggeri o danni al materiale. Sul posto la Polizia ferroviaria e i tecnici del Gruppo Ferrovie dello Stato.