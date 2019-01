Condividi | S.O. 19:00 Equipaggio americano in difficoltà nel Golfo di Alghero. Col motore in avaria, il veliero in vetroresina è stato trainato da un gommone della marina di Aquatica Veliero in panne nel golfo di Alghero



ALGHERO - Tanta paura ma nessun pericolo per i cinque turisti americani soccorsi questa mattina (sabato) nel golfo di Alghero. Col motore del veliero in vetroresina sul quale viaggiavano in avaria, l'equipaggio è stato trainato in porto da un gommone della marina di Aquatica. Commenti ALGHERO - Tanta paura ma nessun pericolo per i cinque turisti americani soccorsi questa mattina (sabato) nel golfo di Alghero. Col motore del veliero in vetroresina sul quale viaggiavano in avaria, l'equipaggio è stato trainato in porto da un gommone della marina di Aquatica.