Notte gelida in Sardegna: a Fonni sfiorati i -10 gradi. Ma anche nel resto dell´Isola la colonnina del termometro è scesa in picchiata. Temperature prossime allo zero anche nel Sassarese 10° sotto zero, Fonni da record



FONNI - Una notte di freddo e gelo nell’Isola con temperature scese in picchiata. Il record stagionale di freddo va ai -9,7 gradi registrati a Fonni, nel piccolo paese del Nuorese.



E il resto della Sardegna è allo stesso modo chiuso nella morsa del gelo intenso. Temperature rigide e freddo intenso che si ripeterà anche nella notte tra sabato e domenica.



Freddo che non ha risparmiato nessuna provincia sarda. Temperature prossime allo zero anche nel Sassarese. Gelo perfino sulle coste, da Alghero a Oristano fino al sud Sardegna.