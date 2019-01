Condividi | Red 19:04 In programma domenica sera, nella Chiesa di San Francesco, la 20esima edizione del tradizionale evento proposto dal Coro polifonico “Francesco d’Assisi” Epifania, Coro polifonico dai Cappuccini



SASSARI - Sarà un epifania in musica, lo sarà per la 20esima volta. Infatti, si rinnova l’appuntamento con il “Concerto per l’Epifania”, tradizionale evento proposto dal Coro polifonico “Francesco d’Assisi” di Sassari.



Ideato nel 2000 per la conclusione delle festività natalizie, in questi vent'anni ha presentato, attraverso i contenuti proposti, un momento che superando la performance musicale invita al vero significato dell'Epifania, manifestazione del Signore e festa della chiamata degli uomini alla Fede ed alla visione di Dio. Se nelle passate edizioni ha sempre proposto dei programmi di musica sacra (alcuni dei quali in prima assoluta per la città), quest'anno il concerto, che è patrocinato dall'Assessorato comunale alla Cultura, vedrà impegnato il Coro polifonico Francesco d'Assisi, diretto dal maestro Ciro Cau ed accompagnato all'organo dal maestro Carlo Cozzula, in un programma con musiche di Gounod (autore di cui si è celebrato il bicentenario della nascita nell'anno appena trascorso) ed una selezione di "Christmas carols", canti natalizi di diversi autori e periodi storici. L'appuntamento è per domani, domenica 6 gennaio, alle 19.30, nella chiesa San Francesco–Cappuccini di Sassari.