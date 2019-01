Condividi | Red 14:12 Domani mattina, nella Parrocchia di Santa Maria Novella, il Coro di Ittiri sarà protagonista dell´appuntamento organizzato dalla stessa Parrocchia, dall´Associazione culturale sardi in Toscana, dalla federazione associazione sarde in Italia e dalla Regione autonoma della Sardegna A Firenze, la Messa cantata in sardo



ITTIRI – Domani, domenica 6 gennaio, alle 10.30, nella Parrocchia di Santa Maria Novella, il Coro di Ittiri sarà protagonista della Messa cantata in sardo, organizzata dalla stessa Parrocchia, dall'Associazione culturale sardi in Toscana, dalla federazione associazione sarde in Italia e dalla Regione autonoma della Sardegna.