Desogus M5s: «no a fonti fossili solo rinnovabili»

PORTO TORRES - No al carbone e pure al gas metano, nel programma pentastellato ci sono solo le fonti di energia rinnovabili. Lo ha ribadito Francesco Desogus, il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Sardegna giunto nel porto industriale a Porto Torres per condividere con gli attivisti e il sindaco Sean Wheeler il programma da presentare agli elettori in vista delle elezioni del prossimo 24 febbraio.



«Il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico Crippa sta controllando il fascicolo sulle due centrali a carbone presenti in Sardegna, Sulcis e Fiumesanto, per capire che cosa significa per i sardi dismettere il carbone, – spiega Desogus – perché i 5 Stelle sono contrari al mantenimento delle fonti fossili, ossia carbone e metano, e la domanda energetica deve essere associata ad un modello di sviluppo industriale che sta cambiando». Nel piano energetico dei 5 Stelle l’obiettivo dichiarato è chiudere le centrali a carbone entro il 2020, eliminare il petrolio entro il 2040 e il gas entro il 2050 chiudendo per sempre il capitolo fonti fossili.



Dunque un modello industriale sostenibile per la Sardegna. «Porto Torres è il primo esempio efficace in Italia del reddito energetico – aggiunge il candidato governatore – un modello che vorremmo esportare in tutta la nazione, perché è l'unico settore nell'Isola che rispetto a tutte le crisi industriali nelle varie specialità ha sempre avuto un segno positivo». Dunque si punta sulle energie rinnovabili come fotovoltaico o le biomasse che costringeranno al passaggio di produzione la centrale a carbone di Fiumesanto gestita dalla società ceca Ep Produzione.