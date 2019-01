Condividi | Red 13:21 Saranno effettuati nelle aree interne dell´Aou di Sassari, su Viale San Pietro, tra i padiglioni chirurgici, il Palazzo Clemente e Malattie infettive. Previste chiusure temporanee al traffico Lavori per la realizzazione della segnaletica



SASSARI – A partire da lunedì 7 gennaio, le aree interne dell'Aou di Sassari, su Viale San Pietro, comprese tra i padiglioni chirurgici, il Palazzo Clemente ed il palazzo di Malattie infettive, saranno interessate da una serie di lavori per la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. Gli operai della ditta incaricata delle opere tracceranno gli stalli per i parcheggi, la segnaletica orizzontale e posizioneranno quella verticale.



Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario effettuare “chiusure temporanee per zone” con interdizione al traffico. Per questo motivo, nei giorni che precedono i lavori, e di volta in volta nelle aree interessate, saranno esposti cartelli di avvertimento.



