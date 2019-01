Condividi | Red 11:11 Si rinnova l´appuntamento con il premio, giunto alla seconda edizione, e la collaborazione tra la Fondazione Medsea ed il Consorzio Costa Smeralda, che organizza l´evento Costa Smeralda per la tutela del mare



PORTO CERVO - C'è tempo fino a domenica 27 gennaio per partecipare all’edizione 2019 del “Premio Costa Smeralda–sez. Innovazione blu”, coordinata dalla Fondazione Medsea, nell'ambito della collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda. Il Premio è un evento internazionale nato nel 2018 ed interamente dedicato al mare: da valorizzare e tutelare. È in questa dimensione che verranno scelti e premiati studi, ricerche e persone capaci di incentivare e promuovere maggiore consapevolezza e rispetto del mare. Al termine del processo di valutazione, Medsea presenterà alla Giuria qualificata ed alla Giuria dei consorziati del Premio Costa Smeralda la terzina finalista della sezione Innovazione Blu. Entro domenica 7 aprile, le giurie decideranno il vincitore, che dovrà assicurare la propria presenza alla cerimonia di premiazione in programma sabato 27 aprile a Porto Cervo.



Nell'edizione 2018, ad aggiudicarsi il riconoscimento per la sezione “Innovazione blu” è stata la “Wave for energy” che, in collaborazione con il Politecnico di Torino, ha sviluppato un dispositivo per la produzione di energia dalle onde del mare, battezzato “Iswec-Inertial sea wave energy converter”. “La tecnologa Iswec risponde in maniera intelligente e non invasiva alla necessità di investire in una delle fonti più interessanti di energia rinnovabile: minimo è l'impatto visivo del dispositivo, che si presenta come una piccola imbarcazione che può essere posta a distanza dalla costa”, ha commentato il presidente di Medsea Alessio Satta, che ha consegnato il premio nella passata edizione.



Possono partecipare persone, enti ed istituzioni, imprese ed organismi non profit che operano in Italia, nell’Unione europea e nei Paesi del Mediterraneo. I progetti e le ricerche che intendono candidarsi non devono essere conclusi da più di ventiquattro mesi, alla data di chiusura del bando. I brevetti devono risultare sviluppati da non oltre quarantotto mesi, alla data di chiusura del bando. Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla sezione Innovazione blu del Premio Costa Smeralda possono essere reperite sul sito internet della Medsea Foundation. Il Premio dedica una sezione all’Innovazione blu, per premiare ricerche, progetti e brevetti che promuovano l'uso sostenibile delle risorse costiere e marine ed una maggiore sensibilizzazione delle popolazioni dei Paesi del Mediterraneo sul valore, la conservazione e la tutela del mare. Tanti i personaggi di spicco che parteciperanno all'edizione 2019: Piero Angela in qualità di ospite d'onore, Roberto Cotroneo in giuria ed il critico letterario Marino Sinibaldi in apertura. Sarà presente anche Maxwell Kennedy, figlio di Bob. Commenti PORTO CERVO - C'è tempo fino a domenica 27 gennaio per partecipare all’edizione 2019 del “Premio Costa Smeralda–sez. Innovazione blu”, coordinata dalla Fondazione Medsea, nell'ambito della collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda. Il Premio è un evento internazionale nato nel 2018 ed interamente dedicato al mare: da valorizzare e tutelare. È in questa dimensione che verranno scelti e premiati studi, ricerche e persone capaci di incentivare e promuovere maggiore consapevolezza e rispetto del mare. Al termine del processo di valutazione, Medsea presenterà alla Giuria qualificata ed alla Giuria dei consorziati del Premio Costa Smeralda la terzina finalista della sezione Innovazione Blu. Entro domenica 7 aprile, le giurie decideranno il vincitore, che dovrà assicurare la propria presenza alla cerimonia di premiazione in programma sabato 27 aprile a Porto Cervo.Nell'edizione 2018, ad aggiudicarsi il riconoscimento per la sezione “Innovazione blu” è stata la “Wave for energy” che, in collaborazione con il Politecnico di Torino, ha sviluppato un dispositivo per la produzione di energia dalle onde del mare, battezzato “Iswec-Inertial sea wave energy converter”. “La tecnologa Iswec risponde in maniera intelligente e non invasiva alla necessità di investire in una delle fonti più interessanti di energia rinnovabile: minimo è l'impatto visivo del dispositivo, che si presenta come una piccola imbarcazione che può essere posta a distanza dalla costa”, ha commentato il presidente di Medsea Alessio Satta, che ha consegnato il premio nella passata edizione.Possono partecipare persone, enti ed istituzioni, imprese ed organismi non profit che operano in Italia, nell’Unione europea e nei Paesi del Mediterraneo. I progetti e le ricerche che intendono candidarsi non devono essere conclusi da più di ventiquattro mesi, alla data di chiusura del bando. I brevetti devono risultare sviluppati da non oltre quarantotto mesi, alla data di chiusura del bando. Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla sezione Innovazione blu del Premio Costa Smeralda possono essere reperite sul sito internet della Medsea Foundation. Il Premio dedica una sezione all’Innovazione blu, per premiare ricerche, progetti e brevetti che promuovano l'uso sostenibile delle risorse costiere e marine ed una maggiore sensibilizzazione delle popolazioni dei Paesi del Mediterraneo sul valore, la conservazione e la tutela del mare. Tanti i personaggi di spicco che parteciperanno all'edizione 2019: Piero Angela in qualità di ospite d'onore, Roberto Cotroneo in giuria ed il critico letterario Marino Sinibaldi in apertura. Sarà presente anche Maxwell Kennedy, figlio di Bob.