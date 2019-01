Condividi | Red 9:03 La scadenza per la presentazione delle domande di irrigazione per la Stagione irrigua 2019 è prevista per giovedì 31 gennaio. Poi, la conferma arriverà dopo l´apposito provvedimento dell´Autorità di bacino della Regione autonoma della Sardegna Consorzio Nurra: domande fino a fine mese



ALGHERO – Dal primo dicembre 2018, è iniziato il periodo di accoglimento delle domanda per la Stagione irrigua 2019, che verrà confermata dopo l'apposito provvedimento dell'Autorità di bacino della Regione autonoma della Sardegna. La scadenza della presentazione delle domande di irrigazione è fissata per giovedì 31 gennaio.



Le domande possono essere presentate, oltre che nella sede sassarese di Via Rolando 12, anche mercoledì 9, venerdì 11, mercoledì 16, mercoledì 23 e venerdì 25 nel Centro di aggregazione sociale nella Biblioteca Impegno rurale di Santa Maria la Palma; giovedì 17, nella circoscrizione di Campanedda; martedì 22, nella sede della Circoscrizione di Tottubella; martedì 15, nell'Auditorium della biblioteca comunale di Olmedo; venerdì 18, nel Circolo sociale di Sa Segada.



