Entro il 31 gennaio gli utenti disabili che usufruiscono delle agevolazioni sull´abbonamento al servizio di trasporto pubblico Atp e Arst, potranno presentare la documentazione per rinnovo tessera Porto Torres: rinnovo agevolazioni Atp disabili



PORTO TORRES - Entro il 31 gennaio gli utenti disabili che usufruiscono delle agevolazioni sull'abbonamento al servizio di trasporto pubblico Atp e Arst, potranno presentare la documentazione per l'attivazione o il rinnovo della tessera presso l'edicola di Emanuele Riu, in piazza Colombo.



I cittadini beneficiari delle agevolazioni tariffarie - invalidi e reduci di guerra - potranno consegnare la modulistica nella rivendita. Alla domanda dovranno essere allegati: la fotocopia del documento d'identità, verbale della commissione medica che riporta la percentuale di invalidità, la situazione reddituale Isee, una foto formato tessera a colori (solo per nuove tessere) e la tessera scaduta (solo per i rinnovi).