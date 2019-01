video Condividi | S.O. 17:00 Sul Quotidiano di Alghero le immagini del sopralluogo della deputata Paola Deiana con la senatrice Virginia La Mura, al quale ha partecipato anche Massimo Canu dell´ufficio Ambiente del Comune di Alghero, responsabile dei numerosi procedimenti tesi alla valorizzazione e fruizione delle spiagge in corso d´opera. Le interviste alla parlamentari Pentastellate «Posidonia, pronte a migliorare la legge»



ALGHERO - La deputata di Alghero Paola Deiana e la senatrice del Cilento del Movimento 5 Stelle, Virginia La Mura, impegnate questa mattina nel sopralluogo sui siti di stoccaggio della posidonia oceanica in Riviera del Corallo. «Pronte a migliorare la normativa a tutela degli ecosistemi ed a favore degli operatori balneari e del turismo».



Lo hanno ribadito le due parlamentari, in città per raccogliere sul campo le problematiche a cui vanno incontro, tanto le istituzioni quanto gli imprenditori, al fine di intervenire al meglio per la corretta gestione dei litorali interessati da importanti spiaggiamenti di posidonia, come nel caso di Alghero. Il tentavo in atto è quello d'intervenire sulle norme nazionali di riferimento, qualora si evidenziassero nuove possibilità di sperimentazione o gestione controllata degli spiaggiamenti annuali.



«Si tratta di un magnifico posidonieto quello presente ad Alghero, una vera foresta di piante uniche del Mediterraneo» ha sottolineato la senatrice Pentastellata. Al sopralluogo ha partecipato anche Massimo Canu dell'ufficio Ambiente del Comune di Alghero, responsabile dei numerosi procedimenti tesi alla valorizzazione e fruizione delle spiagge in corso d'opera