Condividi | Red 14:33 Dopo cinque edizioni celebrate a Roma, il Premio nazionale di letteratura e giornalismo Alghero donna ritorna nella città catalana con il patrocinio ed il contributo della Fondazione Alghero e dell’Amministrazione comunale Il premio Alghero donna torna a casa



ALGHERO - Dopo cinque edizioni celebrate a Roma, il Premio nazionale di letteratura e giornalismo Alghero donna ritorna nella città catalana con il patrocinio ed il contributo della Fondazione Alghero e dell’Amministrazione comunale. «E’ una bellissima cosa il rientro del Premio Alghero donna nella nostra città. Infatti, nonostante le ultime edizioni romane abbiano visto la partecipazione attiva nelle spese anche del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, questo premio nazionale che porta il nome di Alghero è giusto che debba essere consegnato nel luogo in cui è nato nel lontano 1994», ha dichiarato l'ideatrice della manifestazione Neria De Giovanni.



«E’ con orgoglio che annunciamo la riedizione algherese di questo Premio - ha rilanciato il presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu - che ben incarna la mission della Fondazione, poiché l’immagine vincente della città è veicolata anche attraverso eventi di portata nazionale come il Premio Alghero donna». «Una città come la nostra, da sempre indicata come porta d’oro del turismo isolano, non poteva dimenticare fuori dai nostri confini il Premio Alghero donna, attraverso cui si concretizza una pluridecennale integrazione di immagine culturale e turistica», ha sottolineato il sindaco Mario Bruno.



Per la nuova edizione del premio, ha lavorato assiduamente un comitato organizzatore cittadino rappresentato dall’assessore alla Cultura e turismo Gabriella Esposito, dalla Commissione comunale di Pari opportunità presieduta da Speranza Piredda, e da Giusy Piccone, componente della Commissione comunale Cultura. Il Premio Alghero donna, visto il suo rientro in Sardegna, darà voce e palco alle grandi personalità del mondo letterario e giornalistico isolano. I nomi delle vincitrici saranno resi noti a breve. L’appuntamento è per domenica 27 gennaio, alle 18, al Teatro Civico, con ingresso gratuito.



Nella foto: Neria De Giovanni Commenti ALGHERO - Dopo cinque edizioni celebrate a Roma, il Premio nazionale di letteratura e giornalismo Alghero donna ritorna nella città catalana con il patrocinio ed il contributo della Fondazione Alghero e dell’Amministrazione comunale. «E’ una bellissima cosa il rientro del Premio Alghero donna nella nostra città. Infatti, nonostante le ultime edizioni romane abbiano visto la partecipazione attiva nelle spese anche del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, questo premio nazionale che porta il nome di Alghero è giusto che debba essere consegnato nel luogo in cui è nato nel lontano 1994», ha dichiarato l'ideatrice della manifestazione Neria De Giovanni.«E’ con orgoglio che annunciamo la riedizione algherese di questo Premio - ha rilanciato il presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu - che ben incarna la mission della Fondazione, poiché l’immagine vincente della città è veicolata anche attraverso eventi di portata nazionale come il Premio Alghero donna». «Una città come la nostra, da sempre indicata come porta d’oro del turismo isolano, non poteva dimenticare fuori dai nostri confini il Premio Alghero donna, attraverso cui si concretizza una pluridecennale integrazione di immagine culturale e turistica», ha sottolineato il sindaco Mario Bruno.Per la nuova edizione del premio, ha lavorato assiduamente un comitato organizzatore cittadino rappresentato dall’assessore alla Cultura e turismo Gabriella Esposito, dalla Commissione comunale di Pari opportunità presieduta da Speranza Piredda, e da Giusy Piccone, componente della Commissione comunale Cultura. Il Premio Alghero donna, visto il suo rientro in Sardegna, darà voce e palco alle grandi personalità del mondo letterario e giornalistico isolano. I nomi delle vincitrici saranno resi noti a breve. L’appuntamento è per domenica 27 gennaio, alle 18, al Teatro Civico, con ingresso gratuito.Nella foto: Neria De Giovanni